60'lı yılların efsane grubu Mavi Işıklar ile nostalji gecesi

Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve baş gitaristi Çetin Yavuzdoğan ile Murat Mermer Büyükçekmece'de muhteşem bir konserle sevenleriyle bir araya geldi.

1960-70'li yılların unutulmaz ve efsaneleşmiş şarkılarının söylendiği akşamda müzik ve dans eşliğinde muhteşem konser Büyükçekmece Kervansaray'da gerçekleşti. Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve baş gitaristi Çetin Yavuzdoğan ile Rock Müzik sanatçısı Murat Mermer'in muhteşem sahne performansları ve söyleşileri ile nostalji dolu bir gece yaşandı. Söyleşide 1960'lar ve 1990'ların unutulmayan sesi Çetin Yavuzdoğan ve Murat Mermer, müzik hakkındaki tecrübelerini ve sahne anılarını dinleyicileriyle paylaştı. Söyleşi bitiminde Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü Gürhan Ozanoğlu, sahne alan değerli sanatçılara Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.