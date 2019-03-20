63 yaşındaki bisiklet sporcusu, araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

İstanbul'da bisiklet sporuyla ilgilenen 63 yaşındaki Mehmet Vural, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlerine katılmak için bisikletiyle çıktığı yolculukta emniyet şeridinde giderken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza İstanbul Çatalca yolunda geçen pazar günü 10.30'da yaşandı. 63 yaşındaki bisiklet sporcusu Mehmet Vural, arkadaşlarıyla birlikte Çatalca Alaiye Şehitliğindeki 18 Mart Şehitleri Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı etkinliklerine katılmak için Büyükçekmece'deki evinden sabah saatlerinde tüm güvenlik önlemlerini alarak bisikletiyle yola çıktı. İddiaya göre, İstanbul-Çanakkale istikametinde Çatalca yolunda emniyet şeridinde giderlerken Vural'a araba çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya fırlayan Vural, olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın sürücüsü ise tutuklandı.

Büyükçekmece Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü kurucularından olan, evli ve bir çocuk sahibi Vural, önceki gün Büyükçekmece Kuba Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çakmaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.