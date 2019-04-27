65 ülkeden 300 uluslararası öğrenci Esenler'de buluştu

12'nci Uluslararası Öğrenci Buluşması, 65 ülkeden 300 öğrencinin katılımıyla Esenler'de gerçekleşti. İki gün sürecek etkinliklerde öğrenciler, kendi kültürlerini tanıtıp yöresel lezzetlerini İstanbullularla buluşturuyor.

Esenler Belediyesi, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından gerçekleşen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması “Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya” sloganıyla Esenler Dörtyol Meydan'da düzenlendi. Etkinlik Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. İstanbul'da okuyan uluslararası öğrenciler kendi ülkelerinin gelenekleriyle bir mozaik oluşturdu. İstanbul'luların davetli olduğu stantlarda öğrenciler geldikleri ülkelerin geleneklerini, gelenek, kültür ve sosyal zenginliklerini anlattı. Etkinlikte Kafkas Dansı Gösterimi, Yemen yöresel dans ekipleri sahne alarak renkli görüntüler oluşturdu. İki gün sürecek dev program yarın sona erecek.

"Amacımız öğrenci kardeşliğimizi gündeme getirmek"

Etkinlikte konuşan UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat, her şehirdeki programa o şehirdeki öğrencilerin katıldığını ifade ederek, "51 ülkede 91 şehirde haftaya final programındaki amacımız şu; Türkiye'nin ilk uluslararası öğrenci kardeşliğini gündeme getirmek. Türkiye'de şu an üniversitelerimizde eğitim alan 150 bin uluslararası öğrenci var. 200 farklı ülkeden gelmiş, lisan, yüksek lisans, doktora yapan belki Türkçe öğrenen 150 bin öğrenci var. Aynı bunun gibi gelmiş daha önce mezun olmuş 150 bin Türkiye mezunu var. Mezunlarımızı uluslararası gündeme taşımak istiyoruz. Sokakta karşılaştığınız Afrika'lı kardeşimiz belki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde eğitim alıyor. Ya da Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim alıyor. Onu gerçekleştirmek için programı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden Akerke Kirbeyeva ise, "İstanbul'da Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyorum. 5 senedir buradayım. Yabancılık çekmiyorum kendi evimde gibi rahat okuyorum burada" şeklinde konuştu.