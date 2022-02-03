65 yaş üstü büyükler, Eren Bülbün'ün hayatını anlatan filmde, duygu dolu anlar yaşadı

Tuzla'da yaşayan ve Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'ne gelen 65 yaş üstü büyükler için sinema etkinliği düzenlendi. Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünün anlatıldığı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izleyen büyükler duygu dolu anlar yaşadı.

Tuzla'da akranları ile beraber vakit geçirmek, yalnızlık duygularını yaşamamak ve çeşitli aktiviteler ile hayata tutunmak için Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'ne gelen 65 yaş üstü büyüklere, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın talimatıyla sinema etkinliği düzenlendi. 65 yaş üstü büyükler, Tuzla Şifa Park AVM'nin içerisinde bulunan sinemada, Trabzon Maçka'da teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmini izlediler. Filmi izleyen 65 yaş üstü büyükler, duygu dolu anlar yaşadılar. Evlerinden servisle alınan büyükler, program sonunda yine evlerine servisle bırakıldılar.

“Çok duygulandık”

Sinema etkinliğine katılan Rabia Topçu,”Bu etkinlik için çok sevindik. Ancak film üzücü. Başkanımıza çok selam söylüyoruz. Bizi gezdiriyor. Çok iyi bakıyor. Her yere götürüyorlar” dedi.

Fatma Yılmaz ise,” Yaşlıyız ama yine de sinemaya geldik” dedi. Film sonunda duygu dolu anlar yaşana 65 yaş üstü büyükler,” Çok duygulandık” ifadelerini kullandılar.