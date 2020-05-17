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65 yaş üstü vatandaşlar evlerine dönmeye başladı

65 yaş üstü için 6 saatlik sokağa çıkma izninin bitmesine dakikalar kala vatandaşlar evlerine dönmeye başladı.

Bazı vatandaşlar son ana kadar sokakta kalırken, bazı vatandaşların ise alışveriş yaptıktan sonra evlerine gitmeye başladığı görüldü.


65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni saat 12.00 itibariyle başlamıştı. İznin bitmesine dakikalar kala vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. 1 haftanın ardından evinden çıkan vatandaşlar 6 saat boyunca park ve bahçelerde yürüyüş yaptı. Fatih'te sokağa çıkma izninin bitmesine dakikalar kala yaşlı vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. 6 saatlik izinlerinin sonrasında bazı vatandaşların evlerine giderken alışveriş yaptıkları görüldü.

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