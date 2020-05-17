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65 yaş üstü vatandaşlar vakitlerini Eyüpsultan Camii avlusunda geçirdi

65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izninin 12.

00 itibarıyla başlamasıyla birlikte Eyüpsultan'da bazı vatandaşlar cami avlusuna gelerek dua ederken, bazı vatandaşlar da Kur'an-ı Kerim okudu.


65 yaş üstü vatandaşlar için 6 saatlik sokağa çıkma izni saat 12.00 itibarıyla başladı. 1 haftanın ardından evinden çıkan vatandaşlar park ve bahçelerde yürüyüş yaptı. Eyüpsultan'da sokağa çıkma izninin başlamasıyla izinlerini Eyüpsultan Camii avlusunda geçiren vatandaşlardan bazıları dua ederken, bazı vatandaşlar ise Kur'an-ı Kerim okudu. Cami avlusundaki güvercinleri besleyen vatandaşlardan bazıları ise vakitlerini oturarak geçirirken, bazıları ise ATM'den para çekti.

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