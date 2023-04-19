65 yaş ve üzeri ile engelli vatandaşların evleri bayrama hazır hale getirildi

Esenyurt'ta her bayram olduğu gibi bu Ramazan'da da ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlar unutulmadı. Esenyurt Belediyesi'nin uyguladığı hizmetle bayrama temiz ve sağlıklı bir ortamda girmek isteyen 65 yaş ve üzeri ile engelli vatandaşların imdadına yetişti. Çalışma çerçevesinde oluşturulan ekipler, yapılan sosyal incelemeler sonucu belirlenen program dahilinde; eldiven, maske, galoş ve koruyucu kıyafetlerle vatandaşların evlerinde detaylı temizlik yaptı. Bayram öncesi evleri temizlenen vatandaşlar, hizmetten memnun olduklarını dile getirerek, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.

“Bu hizmetten çok memnunum”

Aldığı hizmetten dolayı Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür eden Zuhal Altun şöyle konuştu: "Belediyenin bu hizmetinden çok memnunum. 6 yıla yakındır bu hizmeti alıyorum. Arkadaşlar geliyor baştan sona, dip köşe temizleyip gidiyorlar"