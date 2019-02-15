68. düzenlenecek NBA All-Star'da heyecan başlıyor

Bu yıl ABD'nin Charlotte şehrinde Spectrum Center'ın ev sahipliğinde 68. kez düzenlenecek NBA All-Star'da heyecan TSİ bu gece başlıyor.

ABD'nin Charlotte şehrinde Spectrum Center'ın ev sahipliğinde yapılacak olan NBA All-Star hafta sonu etkinlikleri başlıyor. İlk olarak ünlüler maçıyla başlayacak etkinlikler, ABD Karması ve Dünya Karması'nın yer alacağı Yükselen Yıldızlar karşılaşmasıyla devam edecek. Yarın TSİ 05.00'te yapılacak müsabakada milli basketbolcu Cedi Osman da Dünya Karması'nda yer alacak. Dünya Karması'nda; Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), OG Anunoby (Toronto Raptors), DeAndre Ayton (Phoenix Suns), Bogdan Bogdanovic (Sacramento Kings), Shai Gilgeous-Alexander (Los Angeles Clippers), Rodions Kurucs (Brooklyn Nets), Lauri Markkanen (Chicago Bulls) ve Josh Okogie (Minnesota Timberwolves) bulunuyor. ABD Karması'nda ise Donovan Mitchell (Utah Jazz), Marvin Bagley, De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Lonzo Ball, Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Jarrett Allen (Brooklyn Nets), John Collins, Trae Young (Atlanta Hawks), Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies) ve Jayson Tatum (Boston Celtics) yer alıyor.

Smaç, üçlük ve yetenek yarışmaları nefes kesecek

All-Star'ın ikinci gününde ise smaç, üçlük ve yetenek yarışmasında basketbolcular hünerlerini sergileyecek ve yarışmalar pazar TSİ 04.00'te başlayacak. Smaç yarışmasında; Miles Bridges (Charlotte Hornets), John Collins (Atlanta Hawks), Hamidou Diallo (Oklahoma City Thunder) ve Dennis Smith Jr. (New York Knicks) yer alacak.

Üçlük yarışmasında ise eski şampiyonlar Dirk Nowitzki (2006), Stephen Curry (2015) ve Devin Booker'ın (2018) yanı sıra Seth Curry (Portland Trail Blazers), Danny Green (Toronto Raptors), Joe Harris (Brooklyn Nets), Buddy Hield (Sacramento Kings), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) ve Kemba Walker (Charlotte Hornets) mücadele edecek.

Yetenek yarışmasında ise bu sezon sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Sloven genç yıldız Luka Doncic de şansını deneyecek. Etkinliğe Mike Conley (Memphis Grizzlies), Luka Doncic (Dallas Mavericks), De'Aaron Fox (Sacramento Kings), Nikola Joki (Denver Nuggets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Nikola Vucevic (Orlando Magic) ve Trae Young (Atlanta Hawks) gibi isimler katılacak.

All-Star maçı pazar günü

NBA All-Star organizasyonunun merakla beklenen etkinliği olan karşılaşmada, Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo takımların kaptanlıklarını yapacak. Bu müsabaka ise 18 Şubat'ta TSİ 04.00'te start alacak. LeBron'un takımını Denver Nuggets Başantrenörü Michael Malone çalıştıracak. LeBron'un takımının ilk 5'inde, Kevin Durant (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Kyrie Irving (Boston Celtics) ve Kawhi Leonard (Toronto Raptors) var. Yedeklerde ise Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Klay Thompson (Golden State Warriors), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Bradley Beal (Washington Wizards) ve Dwyane Wade (Miami Heat) bulunuyor.

Milwaukee Bucks Başantrenörü Mike Budenholzer'ın başında yer alacağı Antetokounmpo takımının ilk 5'inde ise Stephen Curry (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Paul George (Oklahoma City Thunder) ve Kemba Walker (Charlotte Hornets) parkeye çıkacak. Yedekler ise Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Nikola Vucevic (Orlando Magic), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), Blake Griffin (Detaroit Pistons), D'Angelo Russell (Brooklyn Nets), Kyle Lowry (Toronto Raptors) ve Dirk Nowitzki'den (Dallas Mavericks) yer alıyor.