68. Sait Faik Hikaye Armağanı kısa listesi açıklandı

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle 68'incisi düzenlenen Sait Faik Hikaye Armağanı'nın jürisi, yaptığı değerlendirme neticesinde yarışmaya başvuran 176 öykü kitabı arasından seçilen 10 kitaplık kısa listeyi açıkladı.

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle 68'incisi düzenlenen Sait Faik Hikaye Armağanı'na bu yıl, geçen seneki katılımcı sayısının iki katından da fazla başvuru yapıldı. Sait Faik Hikaye Armağanı'nın jürisi, yaptığı değerlendirme neticesinde yarışmaya başvuran 176 öykü kitabı arasından seçilen 10 kitaplık kısa listeyi açıkladı.

Kitaplarının telif haklarını ve mal varlığını Darüşşafaka'ya bağışlayarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimine destek veren, Türk hikayeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık'ın anısına 1964 yılından bu yana düzenlenen Sait Faik Hikaye Armağanı'nın 68'incisinin sahibinin belirlenmesi için geri sayım başladı.

2019 yılında ödül yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Jürinin 176 kitap arasından seçtiği kısa liste alfabetik olarak şöyle:

Ağlaya Ağlaya Öldük Anam Bacım, Mustafa Çiftçi (İletişim Yayınları)

Alametler Kitabı, Gaye Boralıoğlu (İletişim Yayınları)

Ateş Sönene Kadar, Aylin Balboa (İletişim Yayınları)

Ateşten Atlamak, Fatma Nur Kaptanoğlu (Can Yayınları)

CIS, Hakan Sarıpolat (İthaki Yayınları)

Daha İyi Misin?, Hande Ortaç (İletişim Yayınları)

Dönme Dolap Düşleri, M. Özgür Mutlu (İthaki Yayınları)

Gör Bağır, Fuat Sevimay (İthaki Yayınları)

Karsambaç, Zafer Doruk (Sel Yayınları)

Yok Yolcu, Kâmil Erdem (Sel Yayıncılık)

Bu yılki Armağan'ın sahibi ise jürinin kısa listeye giren kitaplara ilişkin değerlendirmesi neticesinde Sait Faik'in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta açıklanacağı belirtildi.