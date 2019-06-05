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69. FIFA Kongresi, Paris'te başladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği’nin (FIFA) 69.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) 69. Olağan Kongresi, üye ülke federasyonlarının başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te başladı.


Kongrede Türkiye Futbol Federasyonu'nu TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile Genel Sekreter Kadir Kardaş temsil ediyor.


Paris'te gerçekleşen kongre kapsamında UEFA'ya Üye Ülkeler Federasyonlar Toplantısı da dün yapıldı. Başkan Nihat Özdemir, Servet Yardımcı ve Kadir Kardaş'ın katıldığı toplantıda Avrupa futbolunun gündemindeki konular değerlendirildi.

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