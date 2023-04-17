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69. Sait Faik Hikâye Armağanı kısa listesi açıklandı

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle 69’uncusu düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın jürisi, yaptığı değerlendirme neticesinde bu yıl yarışmaya başvuran 100 öykü kitabı arasından seçilen 10 kitaptan oluşan kısa listeyi açıkladı.

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları iş birliğiyle 69'uncusu düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı'nın jürisi, yaptığı değerlendirme neticesinde bu yıl yarışmaya başvuran 100 öykü kitabı arasından seçilen 10 kitaptan oluşan kısa listeyi açıkladı.



Kitaplarının telif haklarını ve mal varlığını Darüşşafaka'ya bağışlayarak annesi veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocukların eğitimine destek veren, Türk hikâyeciliğinin önde gelen yazarlarından Sait Faik Abasıyanık'ın anısına 1964 yılından bu yana düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı'nın 69'uncusunun sahibinin belirlenmesi için geri sayım başladı.



2019 yılında ödül yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, öncelikle 10 kitaplık kısa bir listenin kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildiği duyurulmuştu. Jürinin 100 kitap arasından seçtiği kısa liste alfabetik olarak şöyle:


Anatomi Dersi, Ayşegül Devecioğlu


Bavula Sığmayan, Nermin Yıldırım


Debbağ, Birgül Yansın Aslanoğlu


Gençlik Güzel Şey, Ekin Kadir Selçuk


Hiçkuşu, Melike Koçak


Kışın Herkes Dürüsttür, Murat Çelik


Korkma, Güzel Rüyalar da Var, Mehmet Can Şaşmaz


Miyop, Doğan Yarıcı


Mutedil Dalgalı, Ömür İklim Demir


Ölümlünün Yaşam Fragmanları, Asil Çam



Bu yılki Armağan'ın sahibi ise jürinin kısa listeye giren kitaplara ilişkin değerlendirmesi neticesinde Sait Faik'in vefat yıl dönümü olan 11 Mayıs'ta açıklanacak.

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