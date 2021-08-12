6.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali düzenlenecek

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde KKTC'yi Yakın Doğu Üniversitesi temsil edecek.

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nun düzenleyeceği 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Macaristan ve Makedonya başta olmak üzere; Özerk Türk Cumhuriyetleri, Tataristan, Çuvaşistan, Başkurdistan, Tuva, Yakutistan, Dağıstan, Hakasya ve akraba topluluklarının katılımı ile gerçekleştirilecek. Festivalin bu yılki teması “Türk Kültürü ve Türk'ün Dünyaya Bakış Açısı” olarak belirlenen festivalin sloganı ise “Dilde birlik 9 ülke 9 şehir 1 festival” olacak. Festivalin belgesel yarışması ayağına son başvuru tarihi ise 30 Ağustos 2021.

Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyeleri jüride

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in Onur Kurulu üyesi olduğu 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nde Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap ise yürütme kurulu üyesi olarak görev yapacak. Ayrıca Doç. Dr. Fevzi Kasap ile Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim elemanları Zeyde Yalıner Örek ve Dr. Serkan Fundalar da jüri üyeliği yapacak.

Dereceye giren belgeseller dokuz farklı ülkede gösterilecek

Festival tertip komitesi başkanı Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir festivale ilişkin yaptığı açıklamada, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde, devlet kuruluşları, üniversiteler ve meslek örgütlerinin destekleri ile düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali'nin yarışma bölümünde dereceye girecek belgesellerin dokuz ülkede yayınlanacağını söyledi. Festivalin yarışma bölümü için başvurular ise 30 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Festivalle ilgili detaylı bilgiler www.turkbelgesel.com adresinden alınabiliyor. Müracaatlar ise info@turkbelgesel.com adresleri üzerinden yapılabiliyor.