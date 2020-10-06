7 ayda 43 milyon konuşulma ile rekor kırıldı

Küresel bir salgın haline dönüşen Covid-19, 7 aydan beri Türkiye'de görülmeye devam ediyor. Mart ayından itibaren sosyal hayatta birçok şey köklü değişimlere uğrarken, pandemi hakkında 43 milyonun üzerinde haber çıkışı tespit edildi. Dünya çapındaki toplam vaka sayısı ise 35 milyonun üzerine çıktı.

Medya takip kurumu Ajans Press, Koronavirüsün medya karnesini çıkardı. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 10 Mart'tan günümüze kadar tüm medya verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok konuşulan başlığı olma özelliğini hala sürdürüyor. Ajans Press'in dijital arşivinden yapılan araştırmaya göre, koronavirüs ile alakalı yazılı basında çıkan haber adedi 1 milyon 452 bin, online mecralarda 40 milyon 214 bin, TV kanallarında ise 1 milyon 883 bin haber yansıması tespit edildi.

Ajans Press'in, gisanddata ‘COVİD-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları' verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki COVID-19'lu toplam vaka sayısı 35 milyon 415 bin 29 olarak güncellendi. Bu rakam 12 Ağustos ile kıyaslandığında Koronavirüse yakalanan toplam vaka sayısının o zaman 20 milyon 292 bin 486 olduğu gözlendi. Veriler anlık olarak artarken, şu an Türkiye'deki güncel vaka sayısının 326 bin 46 olduğu saptandı. Böylelikle Türkiye COVID-19'lu kişi sayısı ile dünyada 19'uncu sırada yer alırken, ilk üçte yer alan ülkeler; 7 milyon 457 bin 403 vakayla ABD, 6 milyon 623 bin 815vaka ile Hindistan, 4 milyon 927 bin 235 ile de Brezilya olarak sıralandı.