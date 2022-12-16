7 ayrı okuldan yaklaşık 58 bin lira değerinde malzeme ve para çalan şahıs kamerada

Büyükçekmece ve Silivri'de bulunan 7 ayrı okuldan ve bir iş yerinden para ve teknolojik aletler çalan hırsız, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 58 bin lira değerinde hem teknolojik alet hem de para çalan şahsın hırsızlık anlarıysa güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Büyükçekmece ve Silivri'de bulunan 7 ayrı okuldan, piyasa değeri yaklaşık 27 bin lira olan 2 adet cep telefonu, 2 adet tablet, 1 adet dizüstü bilgisayar ayrıca okulların içerisinde bulunan 2 adet sadaka kutusundan 6 bin 800 lira para ve 4 kantinin içerisinden 19 bin 500 lira para çalınması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Çalışma çerçevesinde hırsızlık olaylarının gerçekleştiği okullar içerisindeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelenerek kimlik bilgileri tespit edilen U.S. isimli şahıs, suç unsuru aletleriyle Büyükçekmece'de bulunan bir okul yakınlarında yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada aranma kaydı olduğu da tespit edilen şahsın, Kamiloba Mahallesi'nde bulunan ev adresinde yapılan aramalarda çalıntı malzemeler ele geçirildi. Ayrıca şahsın Büyükçekmece ilçesi Güzelce Mahallesinde bulunan bir işyerinin kasa bölümünden 4 bin 800 lira para çaldığı da öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "İşyerinden ve Kurumdan Hırsızlık" ve “Mala Zarar Verme” suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Hırsızlık anı kamerada

Yaklaşık 58 bin lira değerinde hem teknolojik alet hem de para çalan U.S. isimli şahıs, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şahsın okulda rahat tavırlarla gezindiği para ve teknolojik aletleri çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı kaydedildi.