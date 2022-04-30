70 ülkede canlı yayınlanacak olan 'Kick Boks Gecesi'nin lansmanı yapıldı

Spor organizatörü Kürşat Şahin'in organize ettiği ve 70 ülkede canlı yayınlanacak olan “Kick Boks Gecesi” düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Loca Fight Club'ın kurucusu spor organizatörü Kürşat Şahin, dev organizasyonlarına bir yenisini daha ekliyor. Serinin dördüncüsünün gerçekleştirileceği ve 30 Nisan akşamı 70 ülkede canlı yayınlanacak olan “Kick Boks Gecesi” adlı organizasyonda bu kez 7 Dünya şampiyonu ringe çıkacak. 7 ayrı dünya şampiyonluk maçının gerçekleşeceği Kick Boks Gecesi'nde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan İsmail Uzuner, Yahya Alemdağ, Cengizhan Kuru, Ali Kelat, Kadir Yıldırım, Bediha Tacyıldız ve Funda Alkayış 7 ayrı dünya şampiyonluk maçına çıkacak. Azerbaycan, Fransa, İspanya, Yunanistan ve Rusya'dan da 7 şampiyonun yarışacağı efsanevi Kick Boks Gecesi, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde saat 21.00'den itibaren 70 ülkenin televizyon ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kürşat Şahin: “70 ülkede canlı yayınlanacak"

Dövüş sporu tutkunlarını heyecanlandıran Kick Boks Gecesi'yle ilgili konuşan organizatör Kürşat Şahin, “Loca Fight Club'ın dördüncü serisini yapıyoruz. Hedefimiz gerçek kahramanlarımızı Dünya'ya duyurmaktı ve onu başardık. 70 ülkede yapılacak olan canlı yayınla yarın, bu gençlerimizin tanıtımını yapacağız. Profesyonel anlamda büyük maçlar olacak. İnşallah bizim gençlerimiz çıkıp 7'de 7 yapacak ve Dünya'ya gerçek karşılaşmaları izleteceğiz. Güzel, sert maçlar olacak. 4 tane ağır sıklet maçı var. Özellikle Azerbaycan'dan Bahram Rejepzade geliyor. Kendisi çok tehlikeli. Türkiye'de yaptığı son 2 maçta rakibinin ayağını kırdı. Bizim Cengizhan Kuru'yla maç yapacak. İnşallah bu sefer onu hüsrana uğratıp göndermeye çalışacağız. Organizasyon yapmak özellikle ekonomik açıdan çok zor. Ama ben bunu sponsor olup bana destek olan kardeşlerimle yapmaya çalışıyorum. Bu işi seviyorum. O yüzden rahat bir şekilde Avrupa'nın herhangi bir yerinde veya Türkiye'de organizasyon yapabiliyorum. Güzel işler çıkartıyoruz” açıklamasında bulundu.

Uzuner: “Geceye adımın verilmesinden mutluyum, buna layık olmaya çalışacağım”

Gecenin maçına çıkacak İsmail Uzuner ise, “Organizasyona adım verildiği için çok mutluyum. Bundan dolayı Kürşat Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bayağı bir seyirci gelecek, adım da verildi, bu yüzden layık olmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

Kuru: “Kick boks tutkudur, aklın, mantığın almadığı ama yürekten sevdiğimiz, yaptığımız bir spor”

Dünya, Avrupa ve amatör gençlerde şampiyonluklar kazanan 20 yaşındaki Cengizhan Kuru, “Yaklaşık 8 yıldır kick boksla ilgileniyorum. Rakibim iyi bir rakip. Ben de iyi olduğu için zaten onunla dövüşmek istiyorum. Aslanlar gibi dövüşüp maçı lehimize almayı planlıyoruz. Kick boks tutkudur, aklın, mantığın almadığı ama yürekten sevdiğimiz, yaptığımız bir spor. Yolun daha başındayız. Yolun devamında daha güzel sonuçlarla beraber ilerlemeyi düşünüyoruz” dedi.

Alkayış: “Loca Fight Club'ta dövüştüğüm için gerçekten gururluyum”

28 kez Türkiye; Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan 34 yaşındaki kadın sporcu Funda Alkayış, “Ben kick boksa aslında geç başladım. Başladığımda 21 yaşındaydım ama geç kalmışlığın verdiği hırsla çok kısa sürede çok iyi yerlere geldim. Bütün kadınların yapması gereken bir spor. İnsanın hem kendine olan özgüveni artıyor hem de kendisini savunabiliyor. Kaliteli organizasyonlar ne yazık ki çok az. Kaliteli organizasyonlardan birinde dövüşüyorum. Loca Fight Club'ta dövüştüğüm için gerçekten gururluyum” ifadelerine yer verdi.