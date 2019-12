73 yaşındaki gezgin Rosie Swale Pope, Türk çayı içti, Atatürk posteri önünde poz verdi

Nepal'deki çocuklara yardım etmek için İngiltere'den yola çıkan 73 yaşındaki yazar ve gezgin Rosie Swale Pope, Kartal'da mola verdi. İki gün boyunca Kartal'da misafir edilen gezgin, belediyeye teşekkür ziyaretinde bulundu. Burada Türk çayı içen ve Atatürk posteri önünde poz veren gezgin Rosi Swale, “Kartal benin ikinci yuvam” dedi.

İngiltere'den 2018 yılında yola çıkan 73 yaşındaki yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yollarda koşarak 1 yılda Türkiye'ye ulaştı. Nepal'e kadar toplam 6 bin 900 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Pope'yi Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel makamında ağırladı. Başkan Gökhan Yüksel yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope ile sohbet etti. Rosie Swale Pope, burada Türk çayı içti, Atatürk posteri önünde poz vererek fotoğraf çekildi. Gezgin Rosie Swale, sohbet sonrasında kendi yazmış olduğu “Justa Little Run Around the World” adlı kitabını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e hediye etti.

Nepal'e gidip buradaki yoksul çocuklara yardım etmek için yola çıktığını belirten Rosie Swale Pope, Türkçe olarak “Kartal'ı çok seviyorum” dedi. Konuşmasının devamında Pope, “Bana gösterilen ilgiye teşekkür ediyorum. Türk insanları çok iyi. Kartal benim evim gibi oldu. Benim hayatım çok zor geçti, bebekken annem öldü. İki yıl önce yürümeye karar verdim ve şimdi buradayım” dedi.