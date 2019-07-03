7'den 70'e spor imkanı

Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte, İstanbul'da açık havada spor yapmanın kısıtlı imkânlarına karşın Ümraniyeliler, Ümraniye Belediyesi hizmet binası çevresinde bulunan sosyal alanda yürüyüş, koşu ve spor yapma imkânı buluyor. Ümraniyelilerin rahat bir nefes aldığı, içinde 700 metrelik koşu ve yürüyüş parkuru, spor aletleri, basketbol sahası bulunan ve 7'den 70'e tüm vatandaşların spor yapmasına ve keyifle vakit geçirmesine imkân sağlayan alan, Ümraniyelilere günün her saatini değerlendirme fırsatı sunuyor.

Uzmanlar düzenli olarak yürüyüş yapmanın faydalarını şu şekilde sıralıyor,

Her gün düzenli yürüyüş yapmanın kalp sağlığından kilo kontrolüne kadar pek çok faydası uzmanlar tarafından belirtilmektedir.

Kısa ve hızlı yürüyüşler yapmak kalp ve akciğer sağlığını için en iyi yoludur.

Yürüyüş yaparken kan basıncı düzene girer, mutluluk hormonu olan endorfin salgılanır.

Düzenli ve ritmik olarak yapılan yürüyüş, zayıflamaya ve kilo kontrolüne yardımcı olur.