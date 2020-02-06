“8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği” konseri

Klasik müzikle ilgilenen ve bir müzik aleti çalan genç müzisyenlere kendilerini tanıtmak, performanslarını sergilemek ve sahne deneyimi yaşatmak için uygun bir ortam oluşturmak amacıyla ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında yarışma şeklinde düzenlenen etkinlik kapsamında dereceye giren 11 öğrenci, yaylı, üflemeli ve telli enstrümanlardan oluşan bir performans sergiledi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre yüzden fazla çocuğun başvuru yaptığı yarışmada Müzik Öğretmenliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından seçilen 11 genç müzisyen, Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4'te karma konser verdi. Konserde keman, flüt ve gitar dinletisi yapıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren genç müzisyenlere Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde belli dönemlerde ücretsiz eğitim hakkı verildi. Mansiyon ödülü olarak ise Yakın Doğu Üniversitesi müzelerine 6 ay ücretsiz giriş hakkı verildi. Konserde performans sergileyen çocuklara ayrıca Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Koordinatörü Mustafa Kofalı tarafından plaket takdim edildi.

Prof. Dr. Meriçli: “Geleceğin sanatçıları yetişiyor”

Konser gecesinde bir konuşma yapan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, çocuklar için yapılan her güzel etkinliğin yeni güzellikler doğurduğunu dile getirerek, bunun en güzel örneğinin sahne alan genç müzisyenler olduğunu söyledi. Çocukları kutlayan ve onları bir müzik aleti ile tanıştıran aileleri tebrik eden Prof. Dr. Meriçli, “Sevgili müzik sanatçısı çocuklarımız ve değerli aileleri. Geleceğin Fazıl Saylar'ı, İdil Biretler'i Kuzey Kıbrıs'ta yetişiyor. Kıbrıs'ın ilk ve tek Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak bu güzel günde geleceğin büyük sanatçılarını ve onları yetiştiren siz değerli aileleri kutluyoruz” dedi.

Birbirinden yetenekli sanatçı çocukları Özay Günsel Çocuk Üniversitesi programlarına ücretsiz katılmalarını sağlayarak ödüllendirmenin mutluluğunu paylaştığını ifade eden Prof. Dr. Filiz Meriçli, çocukları bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik atölyeleri ile geleceğe hazırlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak deneyerek, eğlenerek öğrenecekleri ve kendilerini keşfedecekleri programlara tüm çocukları beklediklerini dile getirdi.