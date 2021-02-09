8 bin güneş enerjisi paneli enerji ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak

Türkiye'de bulgur sektöründe öncü bir firma, güneş enerjisi paneli yatırımını tamamladı. Bulgur ve bakliyat tesislerinin çatılarına 8 bin güneş enerjisi paneli yerleştiren firma, bu yatırımla; hem enerji ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak, hem de 2 bin 475 ton karbondioksit salımını azaltarak çevreye katkıda bulunacak.

Firma, tesislerinin çatılarına yerleştirilen panellerle, güneş enerjisinden yıllık 3 milyon 500 bin kWh elektrik üretmeye başladı. Üretim tesislerindeki enerji ihtiyacının yüzde 30'nu karşılayacak proje için yaklaşık 10 milyon TL yatırım yapıldı. Firma, güvenilir, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisine yaptığı bu yatırımla, yıllık 1 milyon 600 bin TL enerji tasarrufu sağlarken, aynı zamanda 2 bin 475 ton karbondioksit gazı salımının da azaltılmasını hedefliyor.

Söz konusu karbondioksit miktarının 535 arabanın sera gazı salımına eşit olduğunu belirten Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Duru, salımı azaltılacak bu miktarı 10 yaşında 40 bin 919 ağacın ancak tüketip temizleyebildiğini belirtti. Emin Duru, konu ile ilgili şunları söyledi;

“2020 yılında başladığımız güneş enerjisi yatırımını tamamladık. Bu yatırımla 2 bin 475 ton karbondioksit gazı salımının önüne geçerek, çevreye katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu miktar 535 aracın karbondioksit salımına, 1 milyon 52 bin litre benzinin karbondioksit salımına ve yine 1 milyon 227 bin kilogram yanan kömürden çıkan karbondioksit salımına eşit. Söz konusu salımı 40 bin 919 adet 10 yaşındaki ağaç emebilir. Seiso tarafından yapılan kurulum 3,5 ay sürdü. Ekim 2020'de testlerini başlattığımız projede bugün tam kapasite ile elektrik üretimine geçtik. Yılda 3 milyon 500 bin kWh yeşil enerji elde edilmesini hedefliyoruz.”