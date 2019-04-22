8 bin takım arasında en iyi ilk 3'e girdiler, tarih yazdılar

“Integra-3646” Houston'da düzenlenen 70 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencinin yarıştığı FRC Dünya Şampiyonasında 8 bin takım arasında en iyi 3 takımdan biri oldu. Bu yıl “Uzay” konusunun ele alındığı yarışmada öğrenciler temsili uzay kargo aracına ve roketlere kargoları yerleştirmeyi hedeflediler.

Houston'da düzenlenen FRC Dünya Şampiyonasında Galileo Division Şampiyonluğunu alan, Einstein Field'de Türkiye'yi şimdiye kadar temsil eden tek Türk takımı olan ve Dünya Şampiyonası Chairman's Award Finalist'i ödülünü kazanan INTEGRA-3646 yine bir ilke imza attı.

17 kişilik takımın 12'sinin kız öğrencilerden oluştuğu Integra-3646, bu yıl #girlsfirst sloganı ile kız öğrencilerin de her alanda başarılı olabileceği inancıyla çalışarak tarih yazdı.

Kuyu köpeğin kurtarılmasında da aktif rol oynayan, takım, 2016 yılında katıldığı New York City Bölgesel Turnuvası'nda “Chairman'sAward”u kazanarak, bu ödülü kazanan ilk Türk takımı oldu. 2017 yılında ise INTEGRA 3646, 4000 takımın katıldığı FIRST RoboticsCompetition'da bir ABD'li ve bir Avustralyalı takım ile en başarılı ilk üç takım arasına girerek “Chairmans'sAward Finalist” unvanı ile Türkiye'ye döndü.