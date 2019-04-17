8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının yıl dönümünde kabri başında anıldı

Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefat yıl dönümünde kabri başında anıldı. Törende açıklama yapan Semra Özal, “Acısı her gün daha da büyüyor. Dayanmaya çalışıyoruz bu büyük acıya. Çok zor” dedi.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın 26. ölüm yıl dönümünde Topkapı'da bulunan Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi. Anma törenine eşi Semra Özal, oğlu Ahmet Özal, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, belediye başkanları, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende Özal'ın mezarına çelenk bırakıldı. Çelenk bırakılmasının ardından törene katılanlar Özal ailesine taziyelerini iletti.Özal için dualar okundu.

“Acısı her gün daha da büyüyor”

Kısa bir açıklama yapan Semra Özal, “Acısı her gün daha da büyüyor. Dayanmaya çalışıyoruz bu büyük acıya. Çok zor” dedi.

“Allah Türkiye'ye sıkıntı vermesin onun en büyük duası bu olurdu”

Ahmet Özal ise, “Gerçekten sanki dünmüş gibi hem biz özlüyoruz hem Türkiye özlüyor. Benim babamdı ama bana göre Türkiye'nin de babasıydı. Allah rahmet eylesin. Çok erken gitti ama Allah'ın takdiri. Allah Türkiye'ye sıkıntı vermesin, onun en büyük duası bu olurdu” ifadelerini kullandı.