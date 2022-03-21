8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'ne ödül

Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali'ne ödül verildi. Ödül törenine Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de katıldı.

Sultanbeyli Belediyesinin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali, yıllardır kültür dünyasına katkı sunuyor. Yurt içinden ve yurt dışından birçok şairi sanatseverlerle buluşturan festival; her sene farklı bir tema ile gerçekleştiriliyor. 2021 yılında düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali Yunus Emre temasıyla gerçekleşti. Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden onlarca şair festivalde yer aldı. Kültür alanında yaptığı birçok faaliyetle kültür-sanat dünyasına katkı sunan Sultanbeyli Belediyesi, 8.sini düzenlediği Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali ile ödül sahibi oldu. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi'nde Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e ödül takdim edildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “2012 yılında başlattığımız Uluslararası İstanbulensis Festivali'mizi yıllardır sürdürüyoruz. Her sene farklı bir temayla onlarca şairi ilçemizde sanatseverlerle buluşturuyoruz. 2021 yılındaki festivalimizi gönül ehli, Anadolu irfanının kıymetli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin anısına düzenledik. Bugün, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi'nde, 8. Uluslararası İstanbulensis Festivalimiz ödüle layık görüldü. Festivalimizi ödüle layık gören kurula şükranlarımı sunuyorum. Kadim medeniyetimizin izinde; kültür dünyamıza katkı sunan etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.