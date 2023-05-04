8. Üsküdar Kitap Fuarı'nda Tarihçi-Yazar Dr. İbrahim Pazan okuyucuları ile buluştu

Her sene geleneksel olarak düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı'nın 8'incisinin açılışı 29 Nisan Cumartesi günü Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kitap fuarında Tarihçi-Yazar Dr. İbrahim Pazan okuyucuları ile buluştu.

Üsküdar Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen "8. Üsküdar Kitap Fuarı", Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. Bir Üsküdar geleneği olan ve Anadolu Yakası'nın en büyük kitap fuarı olan “Üsküdar Kitap Fuarı” 8. kez kitapseverler ile buluştu. Cemil Meriç'ten ilham alan ve “Okumak Güçtür” teması ile hazırlanan fuarda Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Cengiz Aytmatov'a geniş bir yelpazede özel paneller düzenlenirken Şermin Yaşar'dan, İskender Pala'ya, Kemal Sayar'dan Ömür Akkor'a alanında uzman isimler söyleşileri ile okurlarla buluşuyor. Yayıncılığın iç dünyasına “Editörler, Çevirmenler ve Tasarımcılar”ın meslek inceliklerini dinleyiciler ile buluşturacağı programlar ile katılımcılar kitap dünyasının her adımını keşfediyor.

Fuarda Tarihçi-Yazar Dr. İbrahim Pazan'ın da Babıali Kültür Yayınları baskılı Padişah Anneleri-Eserleri ile Valide Sultanlar, Son Saraylı- Şehzade Osman Ertuğrul Efendi, Bir Muallimenin Gözünden Sultan Reşad Sarayı isimli 3 kitabı yer aldı. Stantta okurları ile buluşan Pazan kitaplarını imzaladı.

Halkın büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Dr. İbrahim Pazan, “Şu anda 8. Üsküdar Kitap Fuarı'ndayız. 120 tane seçkin yayıncının stantlarının bulunduğu bir fuar. 7 Mayıs'a kadar devam edecek fuara şu anda halkımızın büyük ilgi gösterdiğini görüyoruz. Bütün stantlar dolu. Okuyucular sevdikleri yazarlara kitapları imzalatma imkanı da buluyorlar. Bu fuarın seçim sürecinde yapılması ve bu temayül devam ederken halkımızın da kitap ilgi göstermesi gerçekten övün verici. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.