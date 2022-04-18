8 yıl önce ağabeyi aynı hastalıktan ölen minik Yusuf kalp nakli bekliyor

8 yıl önce bir çocuklarını aynı hastalıktan dolayı kaybeden Mete ailesi, minik Yusuf'un sağlığına kavuşabilmesi için bir an önce kalp nakli olacağı günü bekliyor. Baba Nihat Mete, "8 yıl önce bir oğlumu da bu hastalıktan kaybettim. Bir an önce kalp nakli olması lazım" dedi.

İstanbul'da Pendik ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Ahmet Yusuf Mete'ye henüz 3 yaşındayken kardiyomiyopati (kalp kası hastalığı) teşhisi konuldu. Ailesi, 5 yıldır kalp nakli bekleyen ve geçtiğimiz günlerde sağlık durumu ciddileşen küçük çocuğu, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumu kötüye giden minik Yusuf yoğun bakım ünitesine kaldırılırken, doktorlar Yusuf'a acilen kalp nakli yapılması gerektiğini söyledi. 8 yıl önce de bir çocuklarını aynı hastalıktan dolayı toprağa veren Mete ailesi, minik Yusuf'un kalp nakli olarak sağlığına kavuşacağı günü iple çekiyor. Acil kalp nakli olması gereken minik Yusuf'un ailesi nakil için yetkililerden ve duyarlı vatandaşlardan yardım istedi.

“Bir oğlumu bu hastalıktan kaybettim”

8 yıl önce aynı hastalıktan bir oğlunu kaybeden baba Nihat Mete, “Ahmet Yusuf Mete kardiyomiyopati hastası. Oğlum şuan yoğun bakım ünitesine bağlı ve çok acil kalp beklemekteyiz. Kalp çıkmadan buradan çıkma şansımız yok. Bir oğlumu da bu hastalıktan 8 yıl önce kaybettim. Bir an önce kalp nakli olması lazım. Şu anda kalp listesinde birinci sıradayız, inşallah bir umut olur. Rabbim İnşallah bize bağışlasın. Vatandaşlardan bu konuda çok duyarlı olmalarını istiyorum, bir an önce İnşallah bize yardımcı olurlarsa biz de çok mutlu oluruz. En azından küçük bir kalbimiz hayatta kalmış olur” dedi.