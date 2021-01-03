İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

80 saatlik kısıtlamada 65 yaş üstü vatandaşların bahçelerinin bakımı yapıldı

Pendik Belediyesi ekipleri 65 yaş üstü evinde yalnız yaşayan ve bahçe bakımı yapamayan vatandaşların yardımına koştu.

Belediye ekipleri 4 günlük kısıtlamada vatandaşların bahçe bakımları ve ağaçlarının budama işlemlerini yaptı.


Pendik'te tek başına yaşayan ve bahçelerindeki bakımlarını yapamayan yaşlıların yardımına Pendik Belediyesi ekipleri koştu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ndeki ekipler ilçe sınırları içerisinde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların evlerinin bahçelerinin bakımını yaptı. Bahçelerinde budanması gereken ağaçlar budandı, çimleri kesildi. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan bakımdan vatandaşlar memnun kalarak belediyeye teşekkür etti.


Bahçesinin bakımı yapılan 78 yaşındaki İsmet Durmaz, “Yaşlılıktan dolayı bahçemin bakımını yapamıyorum. Yaşlılıktan, halsizlikten bahçemi temizleyemiyorum bakamıyorum. Çok güzel buldum bahçemi. Allah onlardan razı olsun. Ayrıca her şey için teşekkür ediyorum. Bu çalışma beni memnun etti, bahtiyar etti. Her şey için Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.