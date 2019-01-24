80 ülkeden 30 bin alıcı İstanbul'a gelecek

TİGSAD Başkanı Mustafa Nazik, “Fuarın tanıtımı için 80 ülkeyle ulaşarak davetler yaptık” dedi.

“Sektörün en büyük buluşması” olarak tanımlanan Linexpo İstanbul 2019 Fuarı, tamamı yerli 250 markayı sektör profesyonelleriyle buluşturacak. Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) ve Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) tarafından organize edilen fuarın 2019 ihracat rakamlarına doping etkisi yapması bekleniyor. 6-9 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuara yaklaşık 30 bin profesyonel katılımcı beklediklerini belirten TİGSAD Başkanı Mustafa Nazik, “Dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz fuarda, firmaların 2019 yaz ve 2020 kış sezonu iç giyim, gecelik, sabahlık, mayo, çorap, şort ve tayt gibi ürünleri tanıtılacak. Linexpo'ya Arap ve Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere Balkanlar, Rusya ve Türki Cumhuriyetleri'nden yoğun bir katılım bekliyoruz” dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) desteğiyle alım heyeti çalışmaları gerçekleştirdiklerini ve fuarın tanıtımı kapsamda yurt dışı pazarlara etkili bir tanıtım gezisi yaptıklarını ifade eden Mustafa Nazik, 80 ülkeye ulaştıklarını söyledi. Dernek üyelerinin yoğun bir tanıtım faaliyetine imza attığını belirten Mustafa Nazik şöyle devam etti:

“250'den fazla markayı dünyaya açacağız. Linexpo İstanbul 2019 Fuarı, yeni trendlerin sergilendiği, defileler ve görsel şovlarla dev bir buluşmaya sahne olacak. Fuar, firmalar ile mevcut alıcıların buluşmasının yanı sıra yeni güçlü iş bağlantılarının yapılacağı bir platform oluşturacak”.

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'in mankenlerinden Kate Grigorieva da fuarın açılış etkinliğine katılmak üzere İstanbul'a geliyor. 2018 Ocak-Eylül döneminde gerçekleştirilen 1.2 milyar dolarlık ihracatın 2019 yılında daha da ileriye taşınması için fuarın itici güç olacağını ifade eden TİGSAD Başkanı Mustafa Nazik, “Amacımız Türk ürünlerinin dünya çapında bilinirliliğini ve ihracatı artırmak. Bunun için PR çalışmalarına da ağırlık veriyoruz. Açılış törenine renk katacak olan ünlü top model Kate Grigorieva da uluslararası arenada dikkatleri Türkiye'ye çekecektir” dedi.