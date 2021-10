80 yaşında ilk doğum gününü kutladı

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, bugüne kadar hiç doğum günü kutlamayan 80 yaşındaki Hatun Akın'a doğum günü sürprizi yaptı. Duygulanan Hatun nine, “Artık benim de bir doğum günü pastam oldu. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Yenimahalle'de yaşayan 80 yaşındaki Hatun Akın'ı ziyaret etti. Çağırıcı ile Tüysüz kısa bir sohbetin ardından Hatun Akın'a doğum günü sürprizi yaptı.

"Çok duygulandım"

Salonda oturan Hatun nine, kendisine getirilen doğum günü pastasını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Pastanın mumlarını alkışlar eşliğinde üfleyen Hatun nine, 80 yaşına girdi. Kendisine gösterilen ilgiden dolayı memnun kaldığını söyleyen Hatun nine, “Bu yaşıma geldim bugüne kadar hiç doğum günü kutlamadım. Artık benim de bir doğum günü pastam oldu. Çok duygulandım. Hepinizden Allah razı olsun” dedi.

"Bizim baş tacımızsınız"

Hatun ninenin doğum gününü kutlayan Başkan Çağırıcı, “Siz değerli çınarlarımız bizim baş tacımızsınız. Bizler sizlerin duaları sayesinde ayakta duruyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Rabbim sağlıklı, hayırlı ömürler versin. Hatun ninenin nezdinde bütün yaşlıların da Yaşlılar Haftası'nı kutluyorum” dedi.

Hatun nineye sağlıklı nice yıllar dileğinde bulunan Tüysüz ise “Hatun ninemizin mutluluğuna ortak olduk. Onu bu şekilde mutlu görmek bizim için de ayrı bir sevinç kaynağı oldu. Mevlam sağlık, sıhhat ve afiyet versin inşallah” diye konuştu.

Doğum günü kutlamasına Hatun ninenin yakınları da katıldı.