80'li yılların Kara Şimşek'i İstanbul'da

80'li yıllara damgasına vuran ve dünya genelinde izlenme rekorları kıran efsane dizi Kara Şimşek ilk kez kısa film olarak izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Yapımcı Ramiz Özbay ve Gönül Kahvesi birlikteliği ile Türkiye'ye özel olarak getirilen dizinin başrol oyuncularından Rebecca Holden, orijinal Kitt aracının başında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü yıldız "Yıllar sonra Kitt ile buluşmak çok heyecanlı. Ramiz'e bu projeyi hayata geçirdiği için çok teşekkür ediyorum. Yıllar sonra tekrar Kitt ile beraberiz. Şu anda karşınızda ve çok güzel bir prodüksiyon ekibiyle çalışıyorum” dedi.

“İzlenme rekorları kıran 10 film ve diziyi orijinal oyuncularıyla bu şekilde Türkiye'de tekrar çekeceğiz”

Projeyi anlatan Ramiz Özbay; "Filmin başrol oyuncusu ve orijinal arabasıyla dünyada ilk kez bir kısa film çekiyoruz. 15 dakika olacak bu kısa filmde Kara Şimşek adlı soundtrack şarkıyı da seslendiriyorum. Dünyada izlenme rekorları kıran 10 film ve diziyi orijinal oyuncularıyla bu şekilde Türkiye'de tekrar çekeceğiz" dedi.

Klipte yer alan bir diğer oyuncu Wilma Elles ise Kara Şimşek'in hayranı olduğunu ve bu filmde olmaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, baklava yemeyi çok isteyen Rebecca Holden'a film setinde Ramiz Özbay tarafından sürpriz yapıldı. Araca binmek üzere olan Holden, koltukta baklava görünce sevinçten havaya uçtu.