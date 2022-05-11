81 ilde 103 ‘engelsiz mağaza' hayata geçirildi

Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 81 ilde toplam 103 ‘engelsiz mağaza' konseptini hayata geçirdi. Mevcut mağazaları engellilerin rahatça ziyaret edebilmesi için erişilebilir olarak yeniden tasarlayan şirketin engelsiz mağazalarında; son teknoloji ürünler ve dijital servis çözümleri deneyimlenebiliyor. Mağazalarda ayrıca çeşitli sosyal destek kampanyaları da yürütülüyor.

Turkcell, toplumun tüm kesimini kapsayan erişilebilirlik çalışmalarına devam ediyor. Engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımlarına destek olmak için faaliyetlerini sürdüren şirket, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 81 ilde toplam 103 ‘engelsiz mağaza' projesini hayata geçirdi. Bünyesindeki yeni nesil mağazaları engelli kullanıcılara özel olarak kurgulayan şirket, böylece teknolojik çözümlerini engelsiz mağazalarında da sergileyecek.

“Engelli bireylerin de Turkcell deneyimini rahatça yaşayabileceği bir konsept oluşturduk”

Turkcell çözümlerini tüm satış kanallarında kullanıcılarla buluşturduklarını belirten Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, “Şirket olarak her noktada nitelikli hizmet verirken, mağazalarımıza yaptığımız tüm yatırımlarda, yenilikçi ürün ve servislerimize erişimde kimseyi geride bırakmıyoruz. Telekomünikasyon sektöründeki öncü rolümüzü, toplumun her kesimine hitap eden ve sosyal bariyerleri ortadan kaldıran projelerimizle daha da güçlendiriyoruz. Hem kapsayıcı hem de erişilebilir satış stratejilerimizin bir sonucu olan ve Aralık 2020'de İcra Kurulu onayıyla GSMA Erişilebilirlik Prensipleri'nin arasına eklenen engelsiz mağaza projemizle, engelli bireylerin de Turkcell deneyimini rahatça yaşayabileceği bir konsept oluşturduk. İçerik konusunda zengin ve ülke geneline yayılmış ‘teknoloji mağazası' anlayışımız sayesinde engellilerin yaşam alanlarını kapsayıcı desteğimizi sürdürüyoruz ve bu yönde çalışmalarımız devam edecek” dedi.

"Yeni nesil mağazalar engelli bireylere özel yeniden kurgulandı"

Şirketin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve erişilebilirlik uygulamalarının yanı sıra, toplumun tüm kesimlerini gözettiklerinin altını çizen Özdal, sözlerine şöyle devam etti: “Halihazırda faaliyet gösteren yeni nesil mağazalarımızı, engelli bireylere yönelik yeniden kurguladık. Bu kapsamda 81 ilde belirlediğimiz 103 engelsiz mağazada engellileri tam donanımlı erişilebilir çözümlerle buluşturduk. Bu vesileyle 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda erişilebilirliğe dair önemli bir adım atmış olmanın mutluluğunu yaşıyor; tüm engelli müşterilerimizi engelsiz mağazalarımızdaki son teknoloji ürünleri ve dijital servis uygulamalarımızı deneyimlemeye davet ediyoruz".

Mağazalarda kullanıcıları neler bekliyor

Şirketin engelsiz mağazalarında vitrinde ‘engelsiz mağaza ikonu' yer alıyor. Mağazalarda görme engelliler için hissedilebilir zemin ve Braille etiketleme bulunurken, Hayal Ortağım uygulaması üzerinden de kapalı alanlarda navigasyon teknolojisi kullanılıyor. Aynı zamanda işitme engellilere özel işaret diliyle hizmet verilirken yine işitme engellilere, görüntülü çağrı merkezi çalışanları tabletinden bağlanarak destek verebiliyor. Bedensel engelliler için de çözümler barındıran mağazalarda, akülü tekerlekli sandalye şarj noktası, kasa ve akıllı destek ünitelerinin bedensel engellilerin ergonomisine uygun şekilde alçak olması ön plana çıkan çözümler arasında yer alıyor.

Mağazalarda çeşitli sosyal destek kampanyaları da yürütülüyor. Bu kapsamda şehit yakınları, gazi ve engelli müşterilerin tarifelerden yüzde 25 indirimli yararlanabileceğini anlatan videolar, mağaza içerisindeki ekranlarda detaylandırılıyor.