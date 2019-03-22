81 yaşındaki Darülaceze gönüllüsü yaşıtlarına hizmet veriyor

Binlerce yaşlı ve çocuğu 125 yıldır bünyesinde ağırlayan Darülaceze, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda ziyaretçilerini bekliyor. Binlerce kişiye yuva olan kurumda 7 senedir gönüllü olarak çalışan ve yaşıtlarına yardımcı olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren 81 yaşındaki Sevim Gülseren, “Ben hizmet beklemem, ben hizmet veriyorum. Yaşımı hiç göz önüne almam. İnsanları çok seviyorum” dedi.

1895 yılında Sultan 2. Abdülhamit tarafından kurulan ve 125 yıldır binlerce insana yuva olan Darülaceze, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda ziyaretçilerini bekliyor. 500'e yakın sakini ve çalışanlarıyla kendi kendine yetebilen bir kurum haline gelen Darülaceze'de cami, kilise ve havra gibi ibadethanelerin yanı sıra kalanların vakit geçirmesi için de birçok alan bulunuyor. Rehabilitasyon için kurulan atölyelerin bulunduğu binada Darülaceze sakinleri dokuma, seramik, resim, çorap yapımı ve el işi gibi çalışmalarla hem vakitlerini geçiriyorlar hem de ürün çıkarabiliyorlar.

“Gençler gelince mutlu oluyoruz”

3 seneden beri Darülaceze'de kalan 67 yaşındaki Hamdi Gülsever, “Rahatız, huzurumuz yerinde. Yemekler güzel, her şey güzel” dedi ve gençlerin ziyareti ile ilgili, “Gençler gelmez olur mu, asıl onlar gelince mutlu oluyoruz zaten ” diyerek memnuniyetini dile getirdi. 75 yaşındaki bir başka Darülaceze sakini ise 10 senedir burada kaldığını söyleyerek yanına gelen gençlere öğütler verdi. Gençlerin onları hiç yalnız boş bırakmadığını belirten Darülaceze sakini, “Derslerini asmasınlar ama arada sırada gelsinler bize yardımcı olsunlar, mutlu oluruz” dedi.

“Herkes buraya gelebilir yaşlılara yardım etmek için”

Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla okuluyla birlikte Darülaceze'ye yaşlıları ziyarete ve yardıma gelen Mustafa Tuna ise, “Büyüklerimize yardım ediyoruz burada. İyi işler yapıyoruz. Okulumuzla birlikte geliyoruz buraya, Şişli İmam Hatip Lisesi. Bundan sonra da geleceğiz yine. Mutlu oluyorlar biz gelince. Biz de mutlu oluyoruz. Herkes buraya gelebilir yaşlılara yardım etmek için. Mutlu ederler gelirlerse” şeklinde konuştu.

“Zevkle geliyorum buraya”

125 yıldır binlerce yaşlı ve çocuğu ağırlayarak onları evlerinde gibi hissettiren Darülaceze, aynı zamanda binlerce de hikaye de ev sahipliği yapıyor. Bunlardan bir tanesi ise 7 senedir gönüllü olarak Darülaceze'de çalışan 81 yaşındaki Sevim Gülseren. Gönüllü olarak haftada iki gün Darülaceze'ye geldiğini söyleyen Gülseren, “Zevkle geliyorum buraya. Burada battaniye yapıyorum, süslüyorum. Atkıların, pantolonların tadilatını yapıyorum. Yemek yediriyorum yiyemeyenlere. Ben 7 senedir buradayım. 1988'de emekli oldum. O zamandan beri böyle sosyal işler yaparım. Ben her sene Ramazan'da fitrelerimi falan buraya yatırırım. O vesileyle buraya geldim” dedi.

“Ben hizmet beklemem, ben hizmet veriyorum”

Yaşıtlarına hizmet vermekten çok mutlu olduğunu belirten Gülseren, “Ben bir hafta gelmeyeyim arıyorlar ‘Nerede Sevim Teyzemiz' diye. Kardeş gibiyiz. Evlat gibi onlar bana. Ömrüm ne kadar izin verirse geleceğim İnşallah. Benim yaşımdakiler evde hizmet bekliyor. Ben hizmet beklemem, ben hizmet veriyorum. Yaşımı hiç göz önüne almam. İnsanları çok seviyorum. Oğlum bile diyor ki, ‘Anne artık bırak şu işleri' diyor. Oğluma bırakamam dedim. Ben hevesle gidiyorum” şeklinde konuştu.