İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

86 yaşındaki adam korona virüs aşısı oldu

Gaziosmanpaşa’da yalnız yaşayan 86 yaşındaki Recep Ayman, Gaziosmanpaşa Belediyesi vefa ekipleri tarafından, hastaneye götürülerek aşı oldu.

Gaziosmanpaşa'da yalnız yaşayan 86 yaşındaki Recep Ayman, Gaziosmanpaşa Belediyesi vefa ekipleri tarafından, hastaneye götürülerek aşı oldu.


Evinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Recep Ayman, Gaziosmanpaşa Belediyesi vefa ekipleri tarafından İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir şekilde evinden alınarak özel bir hastaneye Covid-19 aşısı olması için götürüldü. Ayman, aşı olduktan sonra 30 dakikalık bir süre hastanede müşahede altında tutuldu. Müşahede süresi biten 86 yaşındaki yaşlı adam, Gaziosmanpaşa vefa ekiplerince evine geri bırakıldı.


Aşı olduktan sonra duygu ve düşüncelerini anlatan 86 yaşındaki Recep Ayman, "Zamanında yapılması çok iyi oldu. Hepinize teşekkür ederim. Belediyeden ne istersem her isteğim yerine geliyor. Ben çok memnunum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.