“888'li hat” dolandırıcılarına 3 ilde operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “888'li hatlar” üzerinden yaklaşık 2 Milyon TL haksız kazanç sağlayan suç örgütünü çökertti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul, İzmir ve Malatya'da faaliyet gösteren suç örgütü üyeleri, vatandaşları katma değerli hatlara (888'li hatlar) yönlendiren kredi mesajları atıyordu. Mesajda görülen numarayı arayan kişilerin, görüşmeler sonucunda faturalarına yüksek meblağlar yansıyordu. Yansıtılan bu meblağların GSM operatörleri aracılığıyla Voip firmalarına, Voip firmaları aracılığıyla ise örgüt üyelerine gönderildiği tespit edildi. Yaklaşık 2 Milyon TL haksız kazanç sağlayan suç örgütü üyelerinin ele geçirdikleri parayı kendi aralarında paylaştıkları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu 22 Mart tarihinde, suç örgütü üyelerine eş zamanlı olarak 3 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanılan elektronik eşyalar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahısların 4'ü adli makamlarca tutuklanırken 18 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.