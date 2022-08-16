9 suç kaydı bulunan zanlı Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı

Sarıyer'de uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen ve 9 adet suç kaydı bulunan N.G. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Zanlı N.G. sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri İstinye Mahallesi Metanet Çıkmazı Sokak'ta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese giden polis ekipleri N.G. isimli şüphelinin evinde arama çalışması yaptı. Yapılan aramalarda N.G.'nin evinde ve aracında 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör, 6 bin Riyal, 6 bin Dolar, 8 bin 400 TL sahte para ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan N.G., çıkarıldığı mahkemede ‘parada sahtecilik' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.