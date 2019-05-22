9 Yapı yeni nesil sanayi sistesini Esenyurt'ta hayata geçirdi

Ş.'nin İstanbul Esenyurt'ta yaşama geçirdiği 9 Yapı Sanayi Sitesi, düzenlenen törenin ardından faaliyete başladı.

Ş.'nin İstanbul Esenyurt'ta yaşama geçirdiği 9 Yapı Sanayi Sitesi düzenlenen törenle açıldı. Düzenlenen tören; 9 Yapı AŞ. Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Güldal, Mehmet Güldal, Yılmaz Tokmak, Ümit Aktaş, Bayram Dulun, Yekta Adıgüzel'in ev sahipliğinde gerçekleşirken sanayici ve işadamları da katıldı. Açılış töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Tokmak, yaklaşık 25 milyon dolar yatırım rakamına sahip projenin sanayicilerin günlük ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tasarlandığını söyledi.

14 bin metrekarelik arsa üzerinde toplam 40 bin metrekare alana sahip olan sanayi sitesi hakkında bilgi veren Tokmak, "Sanayicilerimizin çağın gerektirdiği fiziksel olanaklara kavuşmaları ve iş verimliliğini de artırmak için önemli bir yatırıma daha imza attık. İstanbul şehir merkezinde sıkışmış eski tip sanayi sitelerinin şehire yakın yeni sahalara taşınmasını hedefledik. Bu sanayi sitelerindeki binaların kullanım ömrünü doldurmuş olması, hammaddenin şehir içindeki siteye sevki ve bitmiş ürünün dağıtımı anlamında sorunlar oluşturuyor. Yangın ve deprem riskli bu tip sanayi sitelerinde can ve mal güvenliği riski bulunuyor. Üretim alanları imalatlar için yetersiz fiziki koşullarda. Sanayicinin günlük ihtiyaçlarına cevap veremiyor" diye konuştu.

Sanayide yeni nesil konsept

Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Güldal ise 9 Yapı Sanayi Sitesi'nde 'yeni nesil sanayi sitesi' konsepti oluşturma hedefiyle yola çıktıklarını kaydetti. Güldal sözlerini şöyle tamamladı: "Bu konsept; hammaddenin fabrikaya ulaşımını ve nihai ürünün tüketiciye sevkini kolaylaştırıyor. Binamız her türlü deprem şartına ve yangına karşı standardın üzerinde koruma içeriyor. Personele dünya standartlarına uygun çalışma şartları sunuyor. Sanayi sitemizin imalatını 1,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık ve geçtiğimiz aylarda taşınmalar ve üretim başladı".

Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Güldal, Mehmet Güldal, Yılmaz Tokmak, Ümit Aktaş, Bayram Dulun, Yekta Adıgüzel alkışlar eşliğinde kurdelayı kesti.