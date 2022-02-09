90 ülkeden 4 bin alıcı İstanbul'da

İHKİB'in İTO iş birliği ile düzenlediği, IFCO Hazır Giyim ve Moda Fuarı törenle açıldı. 90 ülkeden 3 bin alıcının buluştuğu IFCO Fuarı'nın 23 milyar dolarlık ihracatın itici gücü olması hedefleniyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) işbirliğinde düzenlenen IFCO - İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı (TİM) İsmail Gülle, İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda ihracatçının katıldığı törenle açılışı gerçekleştirilen fuarı 90 ülkeden 4 bin alıcının ziyaret etmesi bekleniyor. Fuar açılışında açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın Avrupa'nın en büyük sektörel fuarı olarak öne çıkmasını arzu ettiklerini ifade etti. Avdagiç hazır giyim ve moda sektöründen 2022 yılında 25 milyar ihracat beklediklerini söyledi.

Avdagiç: "Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 2022'de ihracatımızın 25 milyar dolar olmasını arzuluyoruz"

İTO olarak, birlik ve derneklere her türlü kolaylığı gösterip, Türkiye'nin ihracat gücüne güç kattıklarını vurgulayan Avdagiç, “İHKİB tarafından eksiksiz bir şekilde organize edilen İstanbul Fashion Connection Fuarı için İTO yönetimi olarak elimizden gelen desteği verdik. Bir İHKİB gönüllüsü gibi, bir Türk ihracat gönüllüsü gibi çalışarak, sektörde yeni bir üretim ve ihracat rüzgarı esmesi için her türlü fedakarlığı gösterdik. Türkiye, son 20 yıldır hazır giyim ve konfeksiyonda büyük güç elde etti. 2021 yılında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatımız, 20,3 milyar dolar oldu. Bu rakam, 2020'ye göre yüzde 18,3 oranında bir artışı ifade ediyor. Aynı zamanda Türkiye'nin genel ihracatı içindeki yüzde 9'luk payı ile de, ihracatın lokomotif 4 sektöründen biri konumunda. Biz elde ettiğimiz tedarik üssü olma üstünlüğünü kullanarak, hem üretim kapasitemizi, hem de ihracatımızı daha da yukarılara çıkarmalıyız. Sektörümüzde bu potansiyel ve bunu yapabilme becerisi var. 2022 yılı için ihracat hedefimiz olan 23 milyar doları mütevazi buldum, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 2022 yılı ihracat hedefimiz 25 milyar dolar olmasını teklif ediyorum'' dedi.

Gültepe: "AB ve ABD'ye ihracatımız artmaya devam ediyor"

Fuarın hazırlık sürecinde alım heyetlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirten İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe ise ‘‘Özellikle Türkiye ile daha önce hiç çalışmamış markaların gelmesi bizi heyecanlandırıyor. Fuarımızı 90'a yakın ülkeden 4 binin üzerinde nitelikli alıcı, 10 binden fazla sektör ilgilisinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Kadın, erkek çocuk giyimden iç giyime, gelinlik ve abiyeden deri, kürk konfeksiyona tüm ürün gruplarını tek çatı altında topladığımız fuarımızın ihracatta yeni bir sinerji yaratacağını inanıyorum. Bu sinerjinin elbette pozitif yansıması olacak. 2021'de 20,3 milyar dolar ihracatla rekor kırmıştık. 2022'ye de yine artış trendi ile başladık. Ocak ayını yüzde 5,5 artışla 1,6 milyar dolarlık ihracat ile kapattık. En büyük pazarımız AB'ye ve dünyanın en büyük hazır giyim ithalatçısı olan ABD'ye ihracatımız artmaya devam ediyor. Eğer bir aksilikle karşılaşmazsak bu yılı 23 milyar doların üzerinde tamamlayacağız. 90 ülkeden 4 bin alıcının buluştuğu IFCO - İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı 23 milyar dolarlık ihracat hedefimizin itici güçlerinden olacak” ifadelerini kullandı.

11 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan IFCO - İstanbul Fashion Connection Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nın ikincisi de yine bu yıl 24-26 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. İç Giyim ve Çorap Fuarı (LINEXPO) ve İstanbul Moda Fuarı (FASHIONIST) ile aynı çatı altında eş zamanlı olarak düzenlenen fuarın bu yıl için belirlenen 23 milyar dolarlık ihracat hedefine önemli katkı sunması bekleniyor.