92 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabahın ilk saatleriyle birlikte Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle önceden belirlenen 92 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Şafak operasyonu gerçekleştirildi

Sabahın erken saatlerinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Özel Harekat Polislerinin desteğiyle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Pendik, Tuzla, Kadıköy, Maltepe, Sancaktepe ve Kartal'da gerçekleştirilen baskında açılmayan kapılar kırıldı. 92 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştiren 300'ün üzerinde polis, çok sayıda gözaltı yaptı. Operasyon devam ediyor.