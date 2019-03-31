İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

93 yaşında oy kullanma duyarlılığı

Seçimin başlamasıyla Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu’nda 93 yaşındaki Fatma Nuket Kamil isimli seçmen tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldi.

Seçimin başlamasıyla Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda 93 yaşındaki Fatma Nuket Kamil isimli seçmen tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldi. Oyunu kullanan yaşlı kadın, zorda olsa ayağa kalkarak zarfı sandığa kendisi attı.


Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle sandıkların açılmasıyla birlikte milyonlarca seçmen oy kullanmaya başladı. İstanbul'da da oy verme işlemleri devam ederken, sabah saatlerinde Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na gelen 93 yaşındaki Fatma Nuket Kamil isimli seçmen dikkat çekti. İleri yaşına rağmen tekerlekli sandalye ile yakınlarının yardımıyla oy kullanmaya gelen Fatma Nuket Kamil, 1250 nolu sandıkta sıra beklediği sırada yaşının sorulması üzerine, ‘Söylemeyim ayıp olur' diye cevabını verdi. Oy kullanma işleminin ardından sandık başına gelen Kamil, zorlansa da ayağa kalkarak zarfı sandığa kendisi attı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.