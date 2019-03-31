93 yaşında oy kullanma duyarlılığı

Seçimin başlamasıyla Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda 93 yaşındaki Fatma Nuket Kamil isimli seçmen tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya geldi. Oyunu kullanan yaşlı kadın, zorda olsa ayağa kalkarak zarfı sandığa kendisi attı.

Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle sandıkların açılmasıyla birlikte milyonlarca seçmen oy kullanmaya başladı. İstanbul'da da oy verme işlemleri devam ederken, sabah saatlerinde Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'na gelen 93 yaşındaki Fatma Nuket Kamil isimli seçmen dikkat çekti. İleri yaşına rağmen tekerlekli sandalye ile yakınlarının yardımıyla oy kullanmaya gelen Fatma Nuket Kamil, 1250 nolu sandıkta sıra beklediği sırada yaşının sorulması üzerine, ‘Söylemeyim ayıp olur' diye cevabını verdi. Oy kullanma işleminin ardından sandık başına gelen Kamil, zorlansa da ayağa kalkarak zarfı sandığa kendisi attı.