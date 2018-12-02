96 yaşındaki hekim Nüzhet Ziyal'e saygı günü

Türkiye'de akupunkturun kurumsallaşmasının önderi olarak gösterilen Dr. Nüzhet Ziyal'e saygı günü düzenlendi. Nüzhet Ziyal'e saygı gününe doktor öğrencileri ve hastaları yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'de akupunkturun kurumsallaşmasının önderi Dr. Nüzhet Ziyal'e saygı günü düzenlendi. Pendik Özel Belge Hastanesinde düzenlenen organizasyona Dr. Nüzhet Ziyal'in doktor öğrencileri ve hastaları büyük ilgi gösterdi. Günün anlam ve öneminde dair bir açıklama yapan Pendik Özel Bölge Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgut Göksoy, Dr. Ziyal'in heyecan, hüzün ve başarı dolu çocukluk ve eğitim hayatının özetini anlatılan bir sunum yaptı.

Önce Japonya sonra Çin

Prof. Dr. Göksoy, Dr. Ziyal'in 1970 senesinde Londra'da Oxford yaz okulunda olan kızını ziyarete gittiğinde kızının sınıf arkadaşının vesilesiyle akupunktura sevdalandığını ve bu süreçten sonra önce Japonya'da eğitim aldığını sonra Çin'de Doktor Kuan'ı bulup eğitim alarak Türkiye'de akupunktur ile astım tedavisine ve akupunktur uygulamasına başladığını anlattı.

Hocanın bu zorlu ve başarı dolu süreçte birçok ödüller aldığını, birçok uluslararası akupunktur derneğine üye olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Göksoy, Dr. Nüzhet Ziyal'in “Bilimsel Akupunktur” ve “Bir Akupunktur Sevdalısı” isimli eserlerine dikkat çekti.

En kıdemli hekim

1922 yılında Erzincan'da doğan ve halen aktif hekimliğini sürdüren en kıdemli hekim unvanına sahip 96 yaşındaki Dr. Nüzhet Ziyal için düzenlenen törende hocanın yetiştirdiği öğrenciler ve meslektaşları konuşma yaptı. 96 yaşındaki Dr. Ziyal'in ülkemizde halen aktif görev yapan en kıdemli hekim rekorunu da elinde bulundurduğunu belirtildi.

“Rabbime şükrediyorum”

Dr. Nüzhet Ziyal, yaptığı konuşmasında herkese teşekkür ederek “Beni 96 senedir yaşatan, her türlü imkânı bahşeden, ilahi bir ilmi öğrenmeme imkân veren, büyük kazalardan kıl payı kurtaran; mahkeme kapılanından cumhurbaşkanı sofralarına kadar bana yardım eden yüce Rabbime şükranlarımı sunarak başlıyorum.” dedi.

Dr. Ziyal, sözlerine şöyle devam etti:

“72 senelik aktif hekimlik çalışması sonucuna, yılın en yaşlı çalışan hekimi olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman tarafından ayrı ayrı ödüllendirildim. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı aynı sebeple Köşke davet etti. Kendilerine müteşekkirim. Rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel de Dünya Kongresi Başkanı olarak beni desteklemişti. Kore Kongresi'nde de bize destek vererek bizim Kore'de devlet töreniyle karşılamamızı sağlamıştır. Nur içinde yatsın. Değerli dostlar, Akupunktur ilmine hizmette dünya kongresinde şeref madalyası aldım. Türkiye'ye akupunkturu bilimsel olarak ilk defa getirmenin onurunu taşıyorum. Stockholm Dünya Kongresi'nde fahri doktora payesi ve cübbesi verildi. İngiltere, Almanya ve Japonya'da ve daha pek çok başarılı bir 46 senelik bir akupunktur uğraşım var. Bugün burada aziz dostum Prof. Dr. Turgut Göksoy'un çok uğraşarak bu toplantıyı tertiplemesi benim için ayrı bir onur ve zevktir. Kendilerine teşekkür ediyorum”

Dr. Nüzhet Ziyal'e saygı günü plaket takdimiyle son buldu.

Dr. Nüzhet Ziyal kimdir?

1922 Erzincan-Kemaliye doğumlu. Malatya Ortaokulunu ve parasız yatılı okuduğu Diyarbakır Lisesini birincilikle bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1946'da mezun oldu. 1952'de Süreyyapaşa Sanatoryumu'ndan Göğüs Hastalıkları Uzmanlığını aldı. Türkiye'nin ilk altı Göğüs Hastalıkları uzmanından biri ve Süreyyapaşa Sanatoryumu ilk göğüs hastalıkları servis şefi oldu. 1952'deki evliliğinden bir kızı ve iki torunu var. 1990'dan beri ikinci eşi Rezzan Hanım ile mutlu bir evliliği sürdürüyor. Halen T.C. Sağlık Bakanlığı Akupunktur Üst Kurulu üyesi ve aktif olarak muayenehane hekimi olarak çalışıyor.