97 metrelik dev Türk bayrağı Cumhuriyet Bayramı'na özel Pendik Millet Bahçesi'nde açıldı

Pendik Millet Bahçesi'ne 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 97 metre büyüklüğünde dev Türk Bayrağı açıldı. 97 metrelik dev Türk bayrağı havadan görüntülenirken Azerbaycan'a destek için Azerbaycan bayrağı da etkinlikte dalgalandırıldı.

Pendik Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında Millet Bahçesi'ne 97 metre büyüklüğünde Türk Bayrağı açtı. Sosyal mesafeye dikkat edilen etkinlikte 29 Ekim'de doğan gençler de katıldı. Gençler Millet Bahçesi'nde 97 metrelik bayrağı açarak dalgalandırdı. Ayrıca Azerbaycan'a destek için Türk bayrağının yanı sıra Azerbaycan bayrağı da açıldı. Dev Türk ve Azerbaycan bayrağının açıldığı anlar havadan görüntülendi. Görsel şölenin oluştuğu etkinlikte vatandaşlar alkışlayarak destek verdi.

Törene katılan aynı zamanda 29 Ekim doğumlu olan öğrenciler; "Bugün bizim hem doğum günümüz hem de Cumhuriyet Bayramı'nın 97. Yılı. Çok mutluyuz, çok güzel etkinlik oldu. Pendik Belediyesi'ne teşekkür ederiz