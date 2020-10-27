97. Yılda Cumhuriyet coşkusu St.Pierre Han'da

Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinden Atatürk'ün Yolu “Cumhuriyet” adlı etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte herkesin kulağına aşina olduğu marşlar ve türkülerin yanı sıra özgün tematik bestelerde seslendirildi.

Cumhuriyetin 97. Yıl dönümünde Atatürk'ün Yolu “Cumhuriyet” özel yayını 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de Bahçeşehir Kolejinin resmi youtube kanalında yayında olacak.

Atatürk'ün Yolu “Cumhuriyet” hikayesi , Bahçeşehir Koleji müzik öğretmenleri tarafından seslendirildi. Notalar, tarihin dokusu ile birleşti, unutulmaz anlar yaşandı. Atatürk'ün Yolu “Cumhuriyet”, ünlü tiyatro sanatçısı Cem Kurtoğlu'nun anlatımıyla hayat buldu.

Mekan ise özel olarak seçildi. Tarihi 250 yıl öncesine dayanan ve Bahçeşehir Ünivesitesi tarafından restore edilen tarihi St. Pierre Han belirlendi.

Tarihi han kapılarını özel olarak açtı

İlk mimari büroları, Osmanlı Bankası'nın ilk binası, ilk kot pantolon üretimi. İstanbul'un tarihinde birçok ilke tanıklık etmiş, görenleri kendine hayran bırakan bu tarihi han, Cumhuriyetin ilanının 97. yılı şerefine Bahçeşehir Koleji öğretmenlerine kapılarını açtı.

Marşlar söylendi, Atatürk'ün doğduğu topraklardan Cumhuriyet'in kurulma sürecine kadar yaşanılanlar müzik eşliğinde hikayelerle anlatıldı.

Marşlar ve Türklülerle

Atatürk'ün annesine duyduğu özlem, gaziliği, Çanakkale savaşındaki başarısı, güçlükle gerçekleştirdiği kongreleri, halkın ona inanmışlığını ve sonrasında cumhuriyetin kuruluşunu anlatan hikâyenin senaryosu Bahçeşehir Koleji Müzik Bölümü Başkanı Murat Demirlioğlu tarafından yazıldı. Hikâyede seslendirilen ve herkesin kulağına aşina marşlar ve türkülerin yanı sıra özgün tematik bestelerde de Murat Demirlioğlu ve Bahçeşehir Koleji Orkestra sorumlusu Kerem Güney imzası vardı.

Günlerce süren hazırlıkların ardından öğretmenler bu tarihi handa çekimleri gerçekleştirdi. Tarihi dokunun doğal sahne atmosferine dönüştüğü han'da 30 kişilik öğretmen orkestrası, en güzel Cumhuriyet şarkılarını seslendirdi. Cumhuriyet coşkusu İstanbul'un kalbinde yaşandı.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından restorasyonu devam eden ve bittikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi konservatuarı ana binası olarak hayatına devam edecek bu tarihi han'da sanatın kalbi atmaya devam edecek.