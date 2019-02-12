9'uncu Altın Havan Ödül Töreni isim sponsoru olan ‘Avicenna' beratını aldı

Eczacı dergisi tarafından ilki 2010 yılında düzenlenip, bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen ‘Altın Havan İlaç ve Eczacılık Sektörü Başarı Ödülleri' 21 Aralık Cuma günü Point Otel Barbaros'ta sahiplerini buldu. Gecede bireysel ve kurumsal olarak toplamda 19 ödül verilirken sektör paydaşları bir araya geldi.

9'uncu ‘Altın Havan Ödül Töreni' isim sponsoru Avicenna oldu. Eczacı Dergisi İmtiyaz Sahibi Çetin Öztürk, katılım beratını Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu'ya takdim etti. Aksu Sektöre büyük katkı sağlayan ‘Altın Havan Ödülleri'ne isim sponsoru olmaktan dolayı mutlu olduklarını, ortak çalışmaların artarak devam edeceğini söyledi.

“Bitkisel ürünler Türkiye'de de hak ettiği yere hızla yaklaşıyor”

Ar-Ge çalışmalarıyla eczane raflarındaki hacmini arttıracağının altını çizen Aksu, “Bu aynı zamanda bizim sosyal sorumluluğumuzdur. Biz doktor kontrolünde, üniversitelerle iş birliği yaparak, bu toprakların zenginliği olan bitkileri ve arı ürünlerini, laboratuvarlarımızda büyük bir titizlikle işleyip yine kendi vatandaşlarımıza ulaştırdıkça, inanıyoruz ki, sektöre bakış açısı da değişecektir. Dünyada gittikçe büyüyen bitkisel ürünler, Türkiye'de de hak ettiği yere hızla yaklaşıyor. Bu yolda Altın Havan ile birlikte çalışmaktan, bu konuda Türkiye'de yapılanları takip etmekten ve verilen ödüllere destek olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.