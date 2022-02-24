A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan yolcusu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu üçüncü maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla maçın oynanacağı Atina'ya gitti.

Ay-yıldızlılar, rakibi Yunanistan ile 2023 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki üçüncü maçında yarın Atina'da bulunan Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 19.00'da başlayacak.

Milliler gruptaki dördüncü maçında ise Yunanistan ile bu kez 28 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da karşılaşacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunanistan ile oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Organizasyonda A Milli Erkek Basketbol Takımı, B Grubu'nda bulunan ilk pencere karşılaşmalarında deplasmanda Belarus'a 84-70'lik skorla mağlup olurken, Büyük Britanya'yı ise 84-67'lik skorla yenmişti.

FIBA'nın açıkladığı formata göre gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek. Takımlar, ilk grup aşamasında topladığı puanları bir üst turdaki gruplara taşıyacak. Milliler grupta ilk üç sırayı alması halinde A Grubu'nu ilk üç sırada tamamlayan ekipler ile eşleşecek. İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip ise FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.