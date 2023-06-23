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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı

A Mili Erkek Basketbol Takımı, 12-20 Ağustos tarihleri arasında FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası oynayacağı karşılaşmaların geniş kadrosu belli oldu.


A Mili Basketbol Takımı'nın, 12-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde organize edilecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek geniş kadrosu açıklandı. A Milli Takım, turnuvada C Grubu'nda yer alacak ve Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar 17 Temmuz Pazartesi günü çalışmalarına başlayacak.


A Milli Basketbol Takımı'nın geniş kadrosunda yer alan idari kadro ve basketbolcular şu şekilde:



İdari ve Teknik Kadro


Haluk Yıldırım - Milli Takımlar Direktörü - TBF


Muratcan Güler - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF


Orhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF


H. Ergin Ataman - A Erkek Milli Takım Başantrenörü - TBF/Panathinaikos


Fikret Yakup - Sekizkök Yardımcı Antrenör - Darüşşafaka


Ender Arslan - Yardımcı Antrenör - Çağdaş Bodrum Spor


Mehmet Murat Okur - Yardımcı Antrenör


Cenk Yıldırım - Yardımcı Antrenör - Panathinaikos


İ. Hakan Demirel - Yardımcı Antrenör - Sigortam.Net


Aliseydi Eren Hangün - Atletik Performans Antrenörü - Tofaş


Barış Kocaoğlu - Doktor Acıbadem Sağlık Grubu


Uğur Diliçıkık - Doktor - A. Efes


İbrahim Ethem İraz - Diyetisyen


Mustafa Fatih Çetintaş - Fizyoterapist


Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF


Mehmet Burak Kozan - Masör - Galatasaray


Barış Erdağı - Masör - A. Efes


Miktat Güvendi - Malzeme Sorumlusu - TBF


Ecevit Önenç - Şoför - TBF



Sporcu kadrosu


Deshane Davis Larkin - A. Efes


Erten Gazi - A. Efes


Furkan Haltalı - A. Efes


Yiğit Arslan - Bahçeşehir Koleji


Okben Ulubay - Beşiktaş


Ercan Osmani - Darüşşafaka


Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka


Şehmus Hazer - Fenerbahçe


Scott Jordan Wilbekin - Fenerbahçe


Onuralp Bitim - Bursaspor


Yiğitcan Saybir - Bursaspor


Sadık Emir Kabaca - Galatasaray


Kenan Sipahi - Pınar Karşıyaka


Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş


Berke Büyüktuncel - Tofaş


Erkan Yılmaz - Türk Telekom


Cedi Osman - Cleveland Cavaliers/ABD


Sertaç Şanlı - Barcelona/İspanya


Alperen Şengün - Houston Rockets/ABD


Ömer Faruk Yurtseven - Miami Heat/ABD


Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers/ABD

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