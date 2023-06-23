A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı

A Mili Erkek Basketbol Takımı, 12-20 Ağustos tarihleri arasında FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası oynayacağı karşılaşmaların geniş kadrosu belli oldu.
A Mili Basketbol Takımı'nın, 12-20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde organize edilecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda mücadele edecek geniş kadrosu açıklandı. A Milli Takım, turnuvada C Grubu'nda yer alacak ve Ukrayna, Bulgaristan ve İzlanda ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar 17 Temmuz Pazartesi günü çalışmalarına başlayacak.
A Milli Basketbol Takımı'nın geniş kadrosunda yer alan idari kadro ve basketbolcular şu şekilde:
İdari ve Teknik Kadro
Haluk Yıldırım - Milli Takımlar Direktörü - TBF
Muratcan Güler - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF
Orhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF
H. Ergin Ataman - A Erkek Milli Takım Başantrenörü - TBF/Panathinaikos
Fikret Yakup - Sekizkök Yardımcı Antrenör - Darüşşafaka
Ender Arslan - Yardımcı Antrenör - Çağdaş Bodrum Spor
Mehmet Murat Okur - Yardımcı Antrenör
Cenk Yıldırım - Yardımcı Antrenör - Panathinaikos
İ. Hakan Demirel - Yardımcı Antrenör - Sigortam.Net
Aliseydi Eren Hangün - Atletik Performans Antrenörü - Tofaş
Barış Kocaoğlu - Doktor Acıbadem Sağlık Grubu
Uğur Diliçıkık - Doktor - A. Efes
İbrahim Ethem İraz - Diyetisyen
Mustafa Fatih Çetintaş - Fizyoterapist
Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF
Mehmet Burak Kozan - Masör - Galatasaray
Barış Erdağı - Masör - A. Efes
Miktat Güvendi - Malzeme Sorumlusu - TBF
Ecevit Önenç - Şoför - TBF
Sporcu kadrosu
Deshane Davis Larkin - A. Efes
Erten Gazi - A. Efes
Furkan Haltalı - A. Efes
Yiğit Arslan - Bahçeşehir Koleji
Okben Ulubay - Beşiktaş
Ercan Osmani - Darüşşafaka
Doğuş Özdemiroğlu - Darüşşafaka
Şehmus Hazer - Fenerbahçe
Scott Jordan Wilbekin - Fenerbahçe
Onuralp Bitim - Bursaspor
Yiğitcan Saybir - Bursaspor
Sadık Emir Kabaca - Galatasaray
Kenan Sipahi - Pınar Karşıyaka
Berk İbrahim Uğurlu - Tofaş
Berke Büyüktuncel - Tofaş
Erkan Yılmaz - Türk Telekom
Cedi Osman - Cleveland Cavaliers/ABD
Sertaç Şanlı - Barcelona/İspanya
Alperen Şengün - Houston Rockets/ABD
Ömer Faruk Yurtseven - Miami Heat/ABD
Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers/ABD