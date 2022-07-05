İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ikinci tur maç programı belli oldu

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu’nda karşı karşıya gelecek.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci turda Letonya, Belçika ve Sırbistan ile I Grubu'nda karşı karşıya gelecek.


FIBA Avrupa Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Belarus'un organizasyondan ihraç edilmesi sonucunda Milliler ile birlikte Yunanistan ve Büyük Britanya ikinci tura yükseldi. A Grubu'nda oynanan karşılaşmalar sonucunda ise Letonya, Belçika ve Sırbistan I Grubu'nda yer aldı.


İkinci turdaki gruplarında ilk üç sırayı alan 12 ekip, FIBA 2023 Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanacak.


A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç programı şu şekilde:



25 Ağustos 2022


Letonya - Türkiye



28 Ağustos 2022


Türkiye - Sırbistan



10 Kasım 2022


Türkiye - Belçika



13 Kasım 2022


Sırbistan - Türkiye



24 Şubat 2023


Türkiye - Letonya



27 Şubat 2023


Belçika - Türkiye

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.