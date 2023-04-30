A Milli Erkek Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya'ya mağlup oldu

Grup'ta mücadele eden A Milli Erkek Hentbol Takımı, elemelerdeki altıncı ve son maçında Kuzey Makedonya'ya 30-27 mağlup oldu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki A1 Arena SC Boris Trajkovski Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15-15 eşitlikle tamamlandı. Alınan bu sonuçla Milli Takım, EHF Erkekler EURO 2024'e katılma şansını kaybetti.

Salon: A1 Arena SC Boris Trajkovski

Hakemler: Matan Lindenbaum, Dor Laron

Kuzey Makedonya: Kuzmanovski, Gjorgjiev, Mitev, Taleski, Tomovski, Markoski, Kuzmanovski, Kosteski, Kizikj, Georgievski, Mladenovikj, Peshevski, Jagurinovski, Alarov, Atanasievikj, Serafimov

Türkiye: Hüseyin Bereket, Taner Günay, Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Fatih Çalkamış, Doruk Pehlivan, Eray Karakoç, Atakan Şirin, Halil İbrahim Öztürk, Durmuş Ali Tınkır, Ramazan Döne, Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik, Koray Ayar, Alper Aydın