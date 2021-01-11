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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne alıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu’nda yarın TSİ 20.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda yarın TSİ 20.00'de Bosna Hersek ile karşılaşacak.


A Milli Erkek Voleybol Takımı, 12-16 Ocak tarihleri arasında Kuzey Makedonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde sahne alacak. Milliler, C Grubu'nda Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek ile mücadele edecek.



Statü


İki ayrı turnuva şeklinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar ile en iyi 5 grup ikincisi, 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.



Ay-yıldızlıların maç programı TSİ şöyle:



Yarın


20.00 Bosna Hersek - Türkiye



13 Ocak Çarşamba


20.00 Türkiye - Kuzey Makedonya



15 Ocak Cuma


20.00 Türkiye - Bosna Hersek



16 Ocak Cumartesi


20.00 Kuzey Makedonya - Türkiye

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