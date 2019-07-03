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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası'nda Şili ile karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenge Kupası A Grubu ilk maçında yarın TSİ 21.

30'da Şili ile karşı karşıya gelecek.


A Milli Erkek Voleybol Takımı, 3-7 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'nın ev sahipliğinde Ljubljana şehrinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek. FIVB Challenge Kupası'nda A Grubu'nda ev sahibi Slovenya ve Şili ile mücadele edecek Filenin Efeleri, turnuvadaki ilk karşılaşmasında yarın TSİ 21.30'da Şili ile karşılaşacak. Müsabakaların ardından gruplarını ilk 2 sırada bitirecek olan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk; kaybeden takımlar ise; 3./4.'lük karşılaşmasında bronz madalya için karşılaşacak. Şampiyon olan takım 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.


Millilerin 14 kişilik Challenge Kupası kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Pasörler: Arslan Ekşi, Oğulcan Yatgın


Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Metin Toy


Smaçörler: Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Yiğit Gülmezoğlu, İzzet Ünver


Orta Oyuncular: Oğuzhan Karasu, Halil İbrahim Kurt, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin


Liberolar: Burak Mert, Volkan Döne

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