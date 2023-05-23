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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Altın Ligi kadrosu belli oldu

CEV Avrupa Altın Ligi’nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın kadrosu beli oldu.

CEV Avrupa Altın Ligi'nde mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu beli oldu.


Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Alberto Giuliani yönetimindeki A Milli Takım'ın kadrosunda şu isimler yer alıyor:


Kaan Gürbüz, Burak Güngör, Arda Bostan, Bedirhan Bülbül, Mirza Lagumdzija, Arslan Ekşi, Yiğit Gülmezoğlu, Adis Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Mert Matiç, Berkay Bayraktar, Efe Bayram, Ahmet Tümer, Volkan Döne.


Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçında 27 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Danimarka ile karşılaşacak.

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