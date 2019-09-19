A Milli Futbol Takımı, 1 basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, FIFA eylül ayı dünya sıralamasında 1 basamak yükselerek 36.
sıraya çıktı.
FIFA eylül ayı dünya sıralaması açıklandı. FIFA'nın resmi internet sitesinden açıklanan sıralamada Belçika zirvedeki yerini korudu. Fransa 2. sıraya çıkarken, Brezilya ise 3. sıraya geriledi.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Andorra ve Moldova galibiyetleriyle 1 basamak yükseldi. Milliler, puanını 1475 yaptı ve 36. basamağa çıktı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 24 Ekim'de duyurulacak.
FIFA eylül ayı dünya sıralaması şöyle:
1 - Belçika: 1752
2 - Fransa: 1725
3 - Brezilya: 1719
4 - İngiltere: 1662
5 - Portekiz: 1643
6 - Uruguay: 1639
7 - İspanya: 1631
8 - Hırvatistan: 1625
9 - Kolombiya: 1622
10 - Arjantin: 1614
36 - TÜRKİYE: 1475