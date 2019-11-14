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A Milli Futbol Takımı 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda

A Milli Futbol Takımı, 1996, 2000, 2008 ve 2016’dan sonra 5.

A Milli Futbol Takımı, 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterecek.


A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşılaştı. Milliler, İzlanda 0-0 berabere kalarak puanını 20 yaptı ve 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Milli Takım, grubun son maçında 17 Kasım Pazar günü Andorra'ya konuk olacak.


Ay-yıldızlılar, 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı yaşayacak. Milli Takım, tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki şampiyonalarda boy göstermişti.

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